Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье5 сентября 2022 8:46

В Коми число зараженных коронавирусом превысило 177 тысяч человек

Республика перешагнула за новый числовой рубеж
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми число инфицированных ковидом достигло 177 112. Об этом сообщает федеральный оперштаб. По данным специалистов, в республике за сутки было обнаружено еще 226 человек с коронавирусом.

Показатель выздоровления за последние 24 часа вырос на 40 и достиг 172 874. 3 207 человек не смогли побороть болезнь и скончались в результате осложнений, вызванных вирусом.

Отмечается, что на больничной койке оказались еще 13 жителей Коми. Им потребовалась помощь врачей в условиях стационара.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Родителям Коми объяснили, как снизить риски заболевания ребенка гриппом и COVID-19 (подробности)

Коронавирус Covid-19КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Республике Коми 2022: последние новости