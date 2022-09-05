В Коми число зараженных коронавирусом превысило 177 тысяч человек

Фото: архив "КП"

В Коми число инфицированных ковидом достигло 177 112. Об этом сообщает федеральный оперштаб. По данным специалистов, в республике за сутки было обнаружено еще 226 человек с коронавирусом.

Показатель выздоровления за последние 24 часа вырос на 40 и достиг 172 874. 3 207 человек не смогли побороть болезнь и скончались в результате осложнений, вызванных вирусом.

Отмечается, что на больничной койке оказались еще 13 жителей Коми. Им потребовалась помощь врачей в условиях стационара.

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