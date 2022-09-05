В Коми погиб кандидат в депутаты райсовета Печоры Алексей Вокуев

Фото из личного архива А. Вокуева

В Печоре погиб 36-летний Алексей Вокуев. О его гибели сообщили его супруга Людмила. По ее словам, точную причину смерти определит вскрытие, которое назначено на понедельник, 5 сентября.

Вокуев работал слесарем по эксплуатации и ремонту газового оборудования ООО «ТЭК-Печора» и был намерен избраться в райсовет. На данный момент его кандидатура не снята с выборов, так как официального подтверждения о смерти ТИК не получила.

Похоронят Вокуева завтра, 6 сентября, на кладбище «Аэропорт». У Алексея остались двое маленьких сыновей.

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