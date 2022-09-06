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Общество6 сентября 2022 4:15

Холодная пасмурная погода накроет Коми еще сильнее

Синоптики ЦГМС пообещали 6 сентября дожди, холода до +11°С
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Синоптики пообещали в Коми дожди, пасмурную погоду, усиленный ветер и холода. Прогноз погоды предоставили на 6 сентября метеорологи ЦГМС.

По республике в целом ожидается облачная погода. В южных районах днем и ночью идут дожди, в северных – небольшой дождь. Скорость ветра составит 5-10 м/с, на крайнем северо-востоке днем 6-11 м/с. В среднем на территории Коми температура ночью +2...+7, днем +6...+11°С.

В Сыктывкаре 6 сентября ожидается облачная погода без осадков. Ветер будет со скоростью 4-9 м/с. Температура ночью +4...+6, днем +9...+11°С.

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