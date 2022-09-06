Фото из личного архива семьи погибшей

Сегодня, 6 сентября, в Сосногорске проводят в последний путь погибшую после аварии в больнице Ухты 17-летнюю Олесю М. Сейчас близкие прощаются с девушкой, выражая слова скорби.

– Ушла из жизни горячо любимая доченька. Такая молодая и красивая, – пишут члены ее семьи.

Олеся попала в жуткую аварию 22 августа вместе с четырьмя подростками. В тот же день скончалась ее подруга Виктория. Врачи боролись за жизнь Олеси больше двух недели, однако она была все это в крайне тяжелом состоянии. 3 сентября девушки не стало.

– Лесь, спи спокойно! Царствие тебе небесного! Теперь вы вместе с Викой нашей! – пишут родные погибшей еще 22 августа Виктории.

Прощание с Олесей пройдет сегодня, 6 сентября, в 14:00. Прийти можно по адресу: 5-й мкр, д.16-2 . Похоронят подростка на кладбище Гайдара.

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