Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия6 сентября 2022 5:15

«Вместе с Викой нашей»: погибшую вслед за подругой девушку из Коми проводят в последний путь

Похороны второй погибшей в Ухтинской больнице участницы ДТП пройдут 6 сентября
Источник:kp.ru
Фото из личного архива семьи погибшей

Фото из личного архива семьи погибшей

Сегодня, 6 сентября, в Сосногорске проводят в последний путь погибшую после аварии в больнице Ухты 17-летнюю Олесю М. Сейчас близкие прощаются с девушкой, выражая слова скорби.

– Ушла из жизни горячо любимая доченька. Такая молодая и красивая, – пишут члены ее семьи.

Олеся попала в жуткую аварию 22 августа вместе с четырьмя подростками. В тот же день скончалась ее подруга Виктория. Врачи боролись за жизнь Олеси больше двух недели, однако она была все это в крайне тяжелом состоянии. 3 сентября девушки не стало.

– Лесь, спи спокойно! Царствие тебе небесного! Теперь вы вместе с Викой нашей! – пишут родные погибшей еще 22 августа Виктории.

Прощание с Олесей пройдет сегодня, 6 сентября, в 14:00. Прийти можно по адресу: 5-й мкр, д.16-2 . Похоронят подростка на кладбище Гайдара.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Ангелочек мой»: известна тайна жуткой гибели 17-летней девушки из Коми (подробнее)

ЧПТольятти: ЧП