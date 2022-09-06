В Коми два человека с коронавирусом скончались от осложнений

Фото: архив "КП"

Коронавирус в Коми продолжает набирать обороты. Согласно последним данным оперштаба России, в республике еще 215 человек заразились ковидом. Всего было диагностировано 177 327 случаев инфицирования.

Показатель выздоровления вырос за сутки на 369 и достиг 173 243. В то же время в больницы были госпитализированы 62 пациента.

От коронавируса умерли 3 209 жителей Коми. Это на два смертельных случая больше, чем было сутками ранее.

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