В Усть-Цильме обустроили Фонтан добра

Фото: пресс-служба компании «ЛУКОЙЛ»

Реализовать смелую задумку в северном селе удалось на средства грантов Конкурса социальных и культурных проектов компании «ЛУКОЙЛ». Теперь в Усть-Цильме есть ухоженная площадь для прогулок и встреч со своим, местным колоритом.

Идея обустройства территории у районного Центра культуры, досуга и кино появилась несколько лет назад. Ее авторами выступили директор МБУ «РЦКДиК» Илья Попов, заведующий Усть-Цилемским культурным центром Валия Шишелова и заведующий Центром народного творчества и национальных культур Нина Попова. Инициативу представили на грантовый конкурс ЛУКОЙЛа, и нефтяники проект оценили.

Сначала здесь обустроили современную пешеходную зону – освещенная арт-аллея протяжённостью 50 метров заменила прежнюю деревянную мостовую. От проезжей части аллею отгородили металлическим кованым забором с изображением элементов пижемской росписи. Стиль рисунка выбирали всем селом, для этого даже организовали конкурсное голосование.

Вдоль дорожки, выложенной из тротуарной плитки, установили пять эксклюзивных фонарей уличного освещения в виде фигур музыкантов. Композицию дополнили четыре скамейки, каждую из которых оформили в соответствии с определенным стилем музыки, театра и кино. Примечательно, что те два проекта, благодаря которым удалось реализовать идею, носили названия «Путь добра» и «Добрый свет».

Путь добра действительно получил продолжение. В этом году сразу три проекта, с одним общим названием «Фонтан добра», посвященные дальнейшему благоустройству территории, вновь отметили грантами конкурса ЛУКОЙЛа. На эти средства в юбилейный для Усть-Цильмы год в селе создали фонтанный комплекс. Кроме того, на территории огородили зоны отдыха и установили дополнительные скамейки и урны.

Работы по обустройству площади завершились на днях. Стоить отметить, что сложный архитектурный объект изготавливали силами работников учреждений культуры. Популярное и ранее место теперь привлекает к себе все больше внимания сельчан и гостей Усть-Цильмы в вечернее время благодаря яркой подсветке. Место обещает стать востребованным не только для прогулок – здесь планируют проводить различные культурно-массовые мероприятия, посвященные самобытной культуре Усть-Цилемского района.