«Гордимся нашими земляками»: Генрих Немчинов и Вова Трошев из Коми собрали деньги на буханку для гастролей

Фото из личного архива героев истории

Гармонист Владимир Трошев и этноблогер Генрих Немчинов наконец обрадовали своих подписчиков замечательной новостью – буханка для культурных поездок куплена!

Напомним, Генрих и Вова кинули клич на своей страничке о том, что они собираются купить буханку, чтобы рассекать на ней по всей Коми с гастролями. Ребята предложили землякам свою услугу – побыть ведущими на свадьбе. А чтобы поскорее накопить денежку, они обратились к фанатам с просьбой оказать посильную помощь.

- Мы молодцы! Гордимся нашими земляками, которые всегда могут помочь! – прокомментировал Генрих покупку автомобиля.

Сейчас друзья отправляются в Троицко-Печорский район к еремеевцам на Республиканский праздник охотников «Воралысьяслон гаж», а после поездки «ткнут пальцем на карту Коми» и отправятся с гастролями в попавшееся село покорять сердца местных жителей.

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