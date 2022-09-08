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Общество8 сентября 2022 4:15

Дождь со снегом и туман пообещали синоптики в Коми

Метеорологи рассказали о погоде на 8 сентября
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Синоптики ЦГМС рассказали о прогнозе погоды в Коми 8 сентября. Эксперты ведомства сообщили, что в республики ожидаются дожди со снегом и туманы.

В южный районах пройдут дожди и дожди со снегом, в северных – снег. Утром на территории региона ожидается туман. В течение дня пообещали северный ветер со скоростью 4-9 м/с. Температура ночью +1...-4, в отдельных южных районах +2...+7, днем +6...+11°С.

В Сыктывкаре 8 сентября пройдут дожди и снег, ветер будет также северный с порывами до 9 м/с. Температура ночью +2...+4, днем +9...+11°С.

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