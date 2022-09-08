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Здоровье8 сентября 2022 8:15

В Коми число зараженных COVID-19 за сутки выросло на 236 новых случаев

Полсотни человек оказались в больницах республики
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми еще 236 человек заразились ковидом. Об этом сообщает оперштаб России. Всего за два года пандемии было подтверждено 177 782 случая заболевания.

Из новых фактов инфицирования 50 закончились госпитализацией. В то же время за последние 24 часа 102 человека были сняты с медицинского учета. За весь период выздоровели 173 540 жителя Коми.

Смертью закончились 3 209 фактов заражения. Показатель смертности за сутки остался неизменным.

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