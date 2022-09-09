Новые ненастные явления накроют Коми

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В Коми синоптики 9 сентября пообещали дожди и туманы. В республике ожидается также холодный ветер и температура воздуха до +10°С.

В южных и центральных районах республики пройдет небольшой дождь, осадков на юге не пообещали. Туман накроет регион утром и ночью, скорость ветра составит 5-10 м/с. Температура ночью +2..-3, местами +2...+7, днем +5...+10°С.

В Сыктывкаре 9 сентября пообещали туман, северо-западный ветер от 5 до 10 м/с. Температура ночью -1...+1, днем +8...+10°С.

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