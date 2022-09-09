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Здоровье9 сентября 2022 8:51

Более 178 тысяч случаев заражения COVID-19 было подтверждено за два года пандемии в Коми

Республика перешагнула за новый числовой рубеж
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми выросло количество фактов инфицирования коронавирусом. Только за минувшие сутки было подтверждено еще 262 случая заболевания. Общее число зараженных достигло новой отметки и составило 178 044 человек.

За сутки выздоровели еще 70 пациентов, за все время - 173 610. За то же время 46 жителей Коми оказались на больничной койке: им оказывают помощь врачи.

Жертвами вируса стали 3 209 человек. Показатель летальности за сутки не изменился.

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