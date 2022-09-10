В Усинске открыли новую универсальную площадку «ЛУКОЙЛ – детям!»

Фото: «ЛУКОЙЛ»

Одним из ярких событий, прошедших в Усинске в день города, стало открытие универсальной площадки во дворедомов №3, 3а по улице Строителей. Городская среда пополнилась еще одним объектом, благоустроенным в рамках Соглашения между компанией «ЛУКОЙЛ» и правительством Республики Коми.

Участие в мероприятии приняли первый заместитель председателя правительства Республики Коми Эльмира Ахмеева, глава городского округа – руководитель администрации Усинска Николай Такаев, генеральный директор ЛУКОЙЛ-Коми Александр Голованев. Впрочем, местная детвора уже успела оценить установленные здесь игровые модули, современные спортивные тренажеры и площадки для баскетбола, волейбола и воркаута.

- Мы сегодня видим своими глазами, как реализуется социальное партнерство – это самое настоящее сотрудничество, можно сказать, даже дружба. От имени главы Республики Коми, правительства региона и себя лично благодарю компанию за этот проект, - отметила, в частности, Эльмира Ахмеева.

Фото: «ЛУКОЙЛ»

Александр Голованев поблагодарил правительство региона за поддержку подобных проектов, которые направлены на улучшение комфортности и качества жизни северян.

Идея рационального обустройства двора принадлежит самим жителям близлежащих домов: в Усинске есть несколько универсальных площадок «ЛУКОЙЛ – детям!», подходящих для активного досуга как малышам, так и увлеченной спортом молодежи. А здесь, практически в центре города, детям приходилось играть во дворе, «украшенном» старыми железными конструкциями.

Со своей инициативой жители обратились к руководству города и нефтяникам. Сообща определили место будущей игровой достопримечательности. Работы по благоустройству стартовали в июле. Во дворе возвели универсальную спортивную площадку для игры в командные виды спорта, детскую площадку с яркими игровыми модулями и каруселями и сектор воркаута с антивандальными тренажерами. На втором этапе благоустройства провели ремонт дворовых проездов и устройство парковочных зон, уложили асфальт. Покрытие в игровой зоне двора – безопасное, из резиновой крошки. Общий общем средств, перечисленных компанией «ЛУКОЙЛ» на проведение работ, составил около 40 млн рублей.

Фото: «ЛУКОЙЛ»

Однако возможность для незабываемого времяпрепровождения на улице теперь появилась не только у городских ребят: площадки по аналогичному проекту на средства ЛУКОЙЛа возвели также в деревнях Захарвань и Денисовка. Как и в Усинске, благодаря установленному освещению играть здесь можно и в вечернее время.

За последние пять лет компания «ЛУКОЙЛ» направила на развитие социальной инфраструктуры городского округа «Усинск» более трех миллиардов рублей, что сопоставимо с годовым бюджетом муниципалитета (3,3 млрд в 2022).

Крупнейшие проекты, реализованные ЛУКОЙЛом за эти годы, – второй корпус Ледового дворца «ЮгдOм», обустройство центральной городской площади, ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта, детские сады и сельские врачебные амбулатории в Мутном Материке и Щельябоже, обустройство сетей и системы водоподготовки в селе Усть-Уса и деревне Новикбож, современные игровые и спортивные площадки в Усинске, Колве, Захарвани и Денисовке.