Дождливый и холодный день ждет жителей Коми 11 сентября

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Синоптики Коми озвучили свежий прогноз на 11 сентября. Согласно данным метеорологов, жителей республики ждет по-настоящему осенний день: с дождями, ветрами и прохладой.

Столбик термометра в воскресенье поднимется не выше 12 градусов тепла, ночью же температура упадет до +1 градуса. За окнами будут лить дожди, а порывы ветра достигать 13 м/с.

- Облачно с прояснениями будет 11 сентября. Ночью местами небольшой дождь, днем небольшой, на крайнем северо-востоке умеренный дождь. Ветер З, ЮЗ 3-8 м/с, днем на северо-востоке 8-13 м/с. Температура ночью +1..+6, днем +7...+12, - рассказали синоптики ЦГМС Коми.

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