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Здоровье11 сентября 2022 8:12

В Коми суточный прирост зараженных коронавирусом превысил 300 человек

Установлен новый рекорд по заболеваемости за последнее время
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми вновь обновлен рекорд по суточному приросту зараженных ковидом. Согласно обновленным данным, 310 человек за последние 24 часа получили положительный ПЦР-тест на ковид. Всего же за два года пандемии было подтверждено 178 649 фактов заболевания.

Отмечается, что среди новых выявленных случаев заражения 24 закончились госпитализацией пациентов. В то же время 47 человек были отпущены домой по выздоровлению. За весь период болезнь побороли 173 712 жителей Коми.

В 3 209 случаях болезнь унесла жизни пациентов. Показатель смертности не изменялся с 6 сентября.

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