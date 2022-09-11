При поддержке ЛУКОЙЛа в еще одном усинском селе открыли детский сад

Фото: пресс-служба компании «Лукойл»

Новое учреждение распахнуло свои двери для дошколят села Мутный Материк. Завершили строительство здания, а также благоустроили прилегающую к нему территорию на средства компании «ЛУКОЙЛ» в рамках Соглашения с правительством Республики Коми.

В селе Мутный Материк городского округа «Усинск» состоялось открытие детского сада на 80 мест. Участие в церемонии приняли первый заместитель председателя правительства Республики Коми Эльмира Ахмеева, глава городского округа – руководитель администрации Усинска Николай Такаев, генеральный директор ЛУКОЙЛ-Коми Александр Голованев и, конечно, сами воспитанники учреждения. Они ждали открытия нового садика больше взрослых – прежний детсад, построенный еще в 70-е годы прошлого века, давно признали аварийным из-за разрушенных грибком и плесенью конструкций. А других мест, где дошколята могли бы с пользой проводить свободное время, в отдаленном почти на 200 километров от Усинска Мутном Материке не так много.

Фото: пресс-служба компании «Лукойл»

Строительство детских садов в двух усинских селах – Мутном Материке и Щельябоже – началось еще в 2016 году на бюджетные средства. Однако из-за недобросовестности подрядной строительной организации обе стройки «встали». С 2018 года к реализации проекта подключилась компания ЛУКОЙЛ. Год назад дошкольное учреждение открыли в Щельябоже, теперь же очередь за детсадом в Мутном Материке. На завершение его строительства нефтяники перечислили более 150 млн рублей. Финансирование проводилось в рамках Соглашения о сотрудничестве между правительством Коми и компанией.

Эльмира Ахмеева отметила: чувствуется, что новый детский сад построен с любовью.

Фото: пресс-служба компании «Лукойл»

- Спасибо ЛУКОЙЛу, который откликнулся на потребности региона и местных жителей, - сказала, в частности, она.

- Для меня открывать новые социальные объекты намного приятнее, чем производственные. Радостно, когда видишь, как новый детсад или новая игровая, спортивная площадка нравятся тем, для кого мы их и строили. Когда замечаешь, как сегодня, что у детей горят глаза, понимаешь, что все не зря! - отметил Александр Голованев.

В новом одноэтажном здании – отдельный пищеблок, просторный универсальный зал, который подойдет как для спортивных соревнований, так и для организации утренников и концертов, группы для яслей и ребят постарше. Чтобы малыши не простужались, предусмотрен подогрев полов. Спальные и игровые помещения оборудованы современной мебелью с учетом возрастных особенностей воспитанников, также на территории садика обустроили площадки для прогулок.

Фото: пресс-служба компании «Лукойл»

За последние пять лет компания «ЛУКОЙЛ» направила на развитие социальной инфраструктуры городского округа «Усинск» более трех миллиардов рублей, что сопоставимо с годовым бюджетом муниципалитета (3,3 млрд в 2022 г.). Крупнейшие проекты, реализованные ЛУКОЙЛом за эти годы, – второй корпус Ледового дворца «Югдöм», обустройство центральной городской площади, ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта, детские сады и сельские врачебные амбулатории в Мутном Материке и Щельябоже, обустройство сетей и системы водоподготовки в селе Усть-Уса и деревне Новикбож, современные игровые и спортивные площадки в Усинске, Колве, Захарвани и Денисовке.