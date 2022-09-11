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Общество11 сентября 2022 15:00

При поддержке ЛУКОЙЛа в отдаленном усинском селе открыли врачебную амбулаторию

Отныне жители Щельябожа смогут получать первичную медицинскую помощь в современных условиях, не выезжая за пределы родного села
Объем финансирования со стороны нефтяников составил более 50 млн рублей

Объем финансирования со стороны нефтяников составил более 50 млн рублей

Участие в открытии нового объекта приняли первый заместитель председателя правительства Республики Коми Эльмира Ахмеева, глава городского округа – руководитель администрации Усинска Николай Такаев, генеральный директор ЛУКОЙЛ-Коми Александр Голованев, главный врач Усинской центральной районной больницы (УЦРБ) Максим Чуркин.

Строительство сельской врачебной амбулатории (СВА) и ее инфраструктуры началось в Щельябоже в 2018 году в рамках Соглашения между компанией ЛУКОЙЛ и правительством Республики Коми. Объем финансирования со стороны нефтяников составил более 50 млн рублей.

Амбулатория построена на основе модульных конструкций по технологии быстровозводимых зданий. В здании расположены физиокабинет, прививочный и стоматологический кабинеты, а также круглосуточные койки для медицинского наблюдения пациентов, требующих транспортировки в стационарное отделение УЦРБ или республиканские учреждения здравоохранения. По аналогичному проекту строится амбулатория и в селе Мутный Материк.

В здании расположены физиокабинет, прививочный и стоматологический кабинеты

В здании расположены физиокабинет, прививочный и стоматологический кабинеты

Кроме того, процедура лицензирования СВА потребовала организации централизованного водоснабжения амбулатории. В 2021 году в учреждение здравоохранения протянули водовод, сейчас ведутся работы по прокладке сетей водоснабжения, а также установке водоразборной колонки для всех жителей села. Финансирование мероприятий на общую сумму в 40 млн руб. также осуществляется компанией «ЛУКОЙЛ».

Одновременно со строительством СВА на средства компании «ЛУКОЙЛ» в Щельябоже возвели двухквартирный дом для медицинских работников амбулатории. Служебное жилье полностью автономно в обслуживании, проектом предусмотрены септик, скважина, водонагреватели, электрический котел.

Александр Голованев осмотрел помещения амбулатории, поинтересовался имеющимся в наличии оборудованием, пообщался с медицинским персоналом и пожелал им благодарных пациентов.

За последние пять лет компания «ЛУКОЙЛ» направила на развитие социальной инфраструктуры городского округа «Усинск» более трех миллиардов рублей

За последние пять лет компания «ЛУКОЙЛ» направила на развитие социальной инфраструктуры городского округа «Усинск» более трех миллиардов рублей

- Мы видим положительный результат договорённостей с компанией «ЛУКОЙЛ», - подчеркнула Эльмира Ахмеева. - Конечно же, и дальше будем поддерживать такое эффективное партнерство для того, чтобы жители, особенно труднодоступных населенных пунктов, полноценно пользовались всеми возможностями, какие есть у населения городов.

За последние пять лет компания «ЛУКОЙЛ» направила на развитие социальной инфраструктуры городского округа «Усинск» более трех миллиардов рублей, что сопоставимо с годовым бюджетом муниципалитета (3,3 млрд в 2022 г.). Крупнейшие проекты, реализованные ЛУКОЙЛом за эти годы, – второй корпус Ледового дворца «Югдöм», обустройство центральной городской площади, ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта, детские сады и сельские врачебные амбулатории в Мутном Материке и Щельябоже, обустройство сетей и системы водоподготовки в селе Усть-Уса и деревне Новикбож, современные игровые и спортивные площадки в Усинске, Колве, Захарвани и Денисовке.

В здании расположены физиокабинет, прививочный и стоматологический кабинеты

В здании расположены физиокабинет, прививочный и стоматологический кабинеты

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