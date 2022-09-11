При поддержке ЛУКОЙЛа в отдаленном усинском селе открыли врачебную амбулаторию

Объем финансирования со стороны нефтяников составил более 50 млн рублей

Участие в открытии нового объекта приняли первый заместитель председателя правительства Республики Коми Эльмира Ахмеева, глава городского округа – руководитель администрации Усинска Николай Такаев, генеральный директор ЛУКОЙЛ-Коми Александр Голованев, главный врач Усинской центральной районной больницы (УЦРБ) Максим Чуркин.

Строительство сельской врачебной амбулатории (СВА) и ее инфраструктуры началось в Щельябоже в 2018 году в рамках Соглашения между компанией ЛУКОЙЛ и правительством Республики Коми. Объем финансирования со стороны нефтяников составил более 50 млн рублей.

Амбулатория построена на основе модульных конструкций по технологии быстровозводимых зданий. В здании расположены физиокабинет, прививочный и стоматологический кабинеты, а также круглосуточные койки для медицинского наблюдения пациентов, требующих транспортировки в стационарное отделение УЦРБ или республиканские учреждения здравоохранения. По аналогичному проекту строится амбулатория и в селе Мутный Материк.

В здании расположены физиокабинет, прививочный и стоматологический кабинеты

Кроме того, процедура лицензирования СВА потребовала организации централизованного водоснабжения амбулатории. В 2021 году в учреждение здравоохранения протянули водовод, сейчас ведутся работы по прокладке сетей водоснабжения, а также установке водоразборной колонки для всех жителей села. Финансирование мероприятий на общую сумму в 40 млн руб. также осуществляется компанией «ЛУКОЙЛ».

Одновременно со строительством СВА на средства компании «ЛУКОЙЛ» в Щельябоже возвели двухквартирный дом для медицинских работников амбулатории. Служебное жилье полностью автономно в обслуживании, проектом предусмотрены септик, скважина, водонагреватели, электрический котел.

Александр Голованев осмотрел помещения амбулатории, поинтересовался имеющимся в наличии оборудованием, пообщался с медицинским персоналом и пожелал им благодарных пациентов.

За последние пять лет компания «ЛУКОЙЛ» направила на развитие социальной инфраструктуры городского округа «Усинск» более трех миллиардов рублей

- Мы видим положительный результат договорённостей с компанией «ЛУКОЙЛ», - подчеркнула Эльмира Ахмеева. - Конечно же, и дальше будем поддерживать такое эффективное партнерство для того, чтобы жители, особенно труднодоступных населенных пунктов, полноценно пользовались всеми возможностями, какие есть у населения городов.

За последние пять лет компания «ЛУКОЙЛ» направила на развитие социальной инфраструктуры городского округа «Усинск» более трех миллиардов рублей, что сопоставимо с годовым бюджетом муниципалитета (3,3 млрд в 2022 г.). Крупнейшие проекты, реализованные ЛУКОЙЛом за эти годы, – второй корпус Ледового дворца «Югдöм», обустройство центральной городской площади, ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта, детские сады и сельские врачебные амбулатории в Мутном Материке и Щельябоже, обустройство сетей и системы водоподготовки в селе Усть-Уса и деревне Новикбож, современные игровые и спортивные площадки в Усинске, Колве, Захарвани и Денисовке.

В здании расположены физиокабинет, прививочный и стоматологический кабинеты

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

При поддержке ЛУКОЙЛа в еще одном усинском селе открыли детский сад (подробности)