«Я скоро вернусь, обещаю!»: пострадавшей от упавшего дерева известной солистке из Коми предстоит два месяца постельного режима

Желаем Ольге Александровне скорейшего выздоровления! Фото: личный архив певицы.

Жители Коми серьёзно обеспокоены. Всеобщая любимица публики, известная оперная дива мирового масштаба Ольга Сосновская попала в беду. Сегодня певица проходит лечение в отделении травматологии в республиканской больнице. Солистка Театра оперы и балета Коми рассказала «КП-Коми», что произошло.

«Трудно, но мы справимся»

Причина тревоги и стресса армии фанатов певицы вполне объяснима. Уроженка Инты Ольга Сосновская – ведущая солистка Театра оперы и балета Коми, уровень её профессионализма и личное обаяние давным-давно завоевали искреннюю любовь и почитание поклонников таланта дивы.

В конце лета случилось страшное. 29 августа Ольга Сосновская пошла в выходные дни в лес за грибами. В какой-то момент поднялся сильный ветер, который прямо на певицу повалил сосну. В тяжёлом состоянии женщина была доставлена в реанимацию, где провела сутки. Врачи диагностировали компрессионный перелом поясничного отдела позвоночника, серьёзную травму ноги и ушибы. Последние две недели Ольга Александровна проходит лечение в Коми республиканской больнице в отделении травматологии.

– Трудно, но мы справимся, – поддерживает Ольгу младший сын Алексей, комментируя «КП-Коми» случившееся.

Впереди артистку ждёт сложная операция и длительная реабилитация. Пока она на вытяжке. Скорее всего, для лечения будет использоваться аппарат Илизарова – эффективный метод лечения сложных переломов. Долгое время у певицы не будет возможности ходить – на два месяца Ольга Александровна будет прикована к больничной койке. Горизонтальное положение – обязательное условие успешного выздоровления.

– Здесь мною занимаются лучшие врачи! Уход – самый лучший, санитарки и медсёстры очень внимательны и заботливы. Я в руках профессионалов и Господа, – в беседе с «Комсомолкой» Ольга Александровна бодра и оптимистична. – Они окружили меня заботой и вниманием. У меня сильный ангел-хранитель и семья, которая верит и любит. Вместе мы победим все неприятности!

Певица бесконечно признательна медперсоналу больницы, родным, друзьям и поклонникам за внимание, заботу и поддержку, а также за передачи в больнице.

– Спасибо большое. Я скоро вернусь на сцену! Обещаю, – вдохновляет сыктывкарка.

Желаем здоровья

Напомним, пять лет назад Ольга Сосновская уже проходила лечение в отделении травматологии КРБ после страшной аварии. ДТП произошло в середине ноября в Кировской области, в машину с солистами театра на полной скорости влетел лесовоз. Водитель большегруза был пьян и до столкновения с Kia Spectra, в которой находились сыктывкарские артисты, уже успел поставить «отметину» на придорожной опоре ЛЭП.

Вот что стало с машиной после столкновения с лесовозом. Фото: личный архив.

Певица получила перелом позвоночника и была вынуждена соблюдать постельный режим, любое движение отдавалось нестерпимой болью. Сегодня телефон дивы переполняется словами поддержки от поклонников и коллег. Ей звонят и пишут СМС со всего мира.

«Комсомолка» присоединяется с добрыми мыслями и желает Ольге Александровне скорейшего выздоровления!

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