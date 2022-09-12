Снег с дождями и холодная туманная погода придут в Коми

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Метеорологи ЦГМС пообещали 12 сентября в Коми умеренные дожди, которые в некоторых районах пройдут со снегов. В прогнозе также стоит туман, температура воздуха максимально поднимется до +13°С.

Дождь со снегом ожидаются на крайнем северо-востоке, переменная облачная будет в южных районах. Туман пообещали утром и вечером. Скорость ветра составит 2-7 м/с, на крайнем северо-востоке 7-12 м/с. Температура ночью +1..+6, днем +8...+13°С.

В Сыктывкаре 12 сентября будет облачно и небольшой дождь. Ветер ожидается юго-западный 2-7 м/с. Температура ночью +2...+4, днем +11...+13°С.

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