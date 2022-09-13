Погода день за днем в Коми становится все хуже и хуже

Фото: архив КП

В Коми 13 сентября ожидается дождливая, туманная погода с усиленным ветром. Температура воздуха слегка повысится и достигнет +15°С. Прогноз рассказали синоптики ЦГМС.

На территории республики ожидается облачная погода. Дождь на северо-востоке будет умеренный, на севере и на юге – небольшой. Туман пообещали в Воркутинском районе. Ветер будет юго-западный от 4 до 9 м/с. Температура ночью +3...+8, местами +3...-2, днем в северных районах +7...+12, на крайнем северо-востоке +5...+10, в южных районах +10...+15°С.

В Сыктывкаре будет облачно, днем пройдет небольшой дождь, придет также ветер 4-9 м/с. Температура ночью +5...+7, днем +13...+15°С.

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