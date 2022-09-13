Словил тачку: в Прилузском районе Коми энергетики на дворниках машины подвезли птичку

Фото: архив КП.
Забавное и очень милое видео гуляет в Сети. В ролике, которым поделились энергетики, главную роль играет... воробей-автостопщик из Прилузского района Коми.
По словам энергетиков, птичка прыгнула на дворники и с комфортом доехала до нужной «остановки».
– Зачем напрягаться и лететь самому, если можно «поймать» машину? Подумал воробей и сел на наш УАЗик, – радуются ребята с оперативной бригады Прилузья.
Воробей решил не напрягаться, а, как говорится, просто словил тачку. Милота!
Комментаторы засыпали ролик добрыми отзывами.
– Зайцем поехал, но монтёры добрые душой, – написал Коля Рочев.
– Наши ребята – добрые энергетики, – вторит Галина Староверова.
Счастливого пути!
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