Словил тачку: в Прилузском районе Коми энергетики на дворниках машины подвезли птичку

Фото: архив КП.

Забавное и очень милое видео гуляет в Сети. В ролике, которым поделились энергетики, главную роль играет... воробей-автостопщик из Прилузского района Коми.

По словам энергетиков, птичка прыгнула на дворники и с комфортом доехала до нужной «остановки».

– Зачем напрягаться и лететь самому, если можно «поймать» машину? Подумал воробей и сел на наш УАЗик, – радуются ребята с оперативной бригады Прилузья.

Воробей решил не напрягаться, а, как говорится, просто словил тачку. Милота!

Комментаторы засыпали ролик добрыми отзывами.

– Зайцем поехал, но монтёры добрые душой, – написал Коля Рочев.

– Наши ребята – добрые энергетики, – вторит Галина Староверова.

Счастливого пути!

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