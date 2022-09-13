Почти 70 жителей Коми были госпитализированы с коронавирусом в больницы

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Число заражений коронавирусом в Коми превысило 179 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

По состоянию на 13 сентября, в Коми диагностировано 179 276 случаев заболевания, 315 из которых были подтверждены за последние сутки. В 3 209 случаях заражения все закончилось летальным исходом.

Показатель выздоровления вырос за минувшие 24 часа на 25 и составил 173 759 человек. Медицинская помощь в условиях стационара понадобилась ещё 68 пациентам.

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