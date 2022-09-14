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Общество14 сентября 2022 4:15

Известно, когда придет тепло в Коми

Синоптики пообещали в Коми теплую и сухую погоду с температурой до +17°С
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Коми 14 сентября пообещали сухую погоду. В регионе, согласно прогнозу ЦГМС, пообещали температуру до +17°С. В некоторых районах ожидается туман и небольшой дождь.

Осадки ожидаются ночью и днем, однако на юго-западе дождей не будет. Туман пообещали на северо-востоке утром. Скорость ветра составит 4-9 м/с, на крайнем северо-востоке ЮЗ, З 6-11 м/с. Температура ночью +3...+8, днем +12...+17, на крайнем северо-востоке +6...+11°С.

В Сыктывкаре 14 сентября ожидается переменная облачность и ветер 4-9 м/с. Температура ночью +4...+6, днем +15...+17°С.

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