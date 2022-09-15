В Коми резко вырос показатель заболеваемости ковидом

Фото: архив КП.

В Коми с каждым днём фиксируют все больше случаев заболевания ковидом. Согласно данным оперштаба России по борьбе с инфекцией, в республике насчитывается 179 939 фактов заболевания, 345 из которых были подтверждены за последние сутки.

В то же время показатель выздоровления вырос на 21 человека и составляет на сегодняшний день 173 804. В больницы были госпитализированы 47 пациентов с подтверждённым ковидом.

Показатель смертности за два года пандемии составил 3 209 человек. Отмечается, что новых летальных исходов подтверждено не было с 6 сентября.

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