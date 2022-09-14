При поддержке ЛУКОЙЛа для детей из Вуктыла приобрели автобус

Фото: пресс-служба компании «ЛУКОЙЛ»

Средства на приобретение специально оборудованного транспорта – около пяти миллионов рублей – нефтяники перечислили в рамках Соглашения о сотрудничестве между компанией «ЛУКОЙЛ» и правительством Республики Коми.

Автобус марки «Газель» уже прибыл в муниципалитет. Он оборудован системой экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС», тахографом, прибором для измерения и мониторинга скорости, а также подъемным механизмом с пультом управления, который значительно облегчает погрузку-выгрузку юных пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.

– Нам крайне нужна была такая техника, – прокомментировала глава городского округа – руководитель администрации Вуктыла Гульнара Идрисова. – У нас нет железнодорожной ветки, до ближайшей станции в Ухте можно добраться только по автомобильной дороге. Это 200 километров, путь неблизкий. У муниципального предприятия, которое организует выезды детей, есть автобус. Но он не приспособлен для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями и имеет ограниченный срок использования. Поэтому мы рады такому подарку. Спасибо компании «ЛУКОЙЛ» за сотрудничество и помощь в решении социально значимых вопросов нашего округа!

Автобус будут использовать для перевозок ребят, в том числе и особенных, на соревнования, конкурсы, концерты и другие мероприятия. В ближайшее время юные вуктыльцы отправятся на новеньком автобусе на соревнования по шахматам.