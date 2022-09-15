В Коми будет туманная погода и дожди с температурой до +17°С

Фото: архив КП

Синоптики пообещали в Коми 15 сентября туманную погоду и небольшой дождь. Температура воздуха поднимется до +17°С, ожидается также порывистый ветер до 14 м/с.

В целом в регионе будет облачно, дожди пообещали днем повсеместно. Ветер Ю, ЮВ 6-11 м/с, днем местами порывами до 14 м/с. Температура ночью +5...+10, при прояснении +3...-2, днем +12...+17°С.

В Сыктывкаре ожидаются дожди, ветер 6-11 м/с. Температура ночью +6...+8, днем +14...+16°С.

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