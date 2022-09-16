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Общество16 сентября 2022 4:15

Синоптики ЦГМС пообещали теплую погоду и небольшой дождь в Коми

Метеорологи рассказали о погоде на 16 сентября
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Коми синоптики ЦГМС сообщили прогноз погоды на 16 сентября. По предоставленной информации, в регионе ожидается небольшой дождь и умеренный ветер. Температура воздуха днем составит +20°С.

Метеорологи рассказали, что небольшие осадки ожидаются в западных и северных районах, ветер будет южный со скоростью от 3 до 8 м/с. Температура ночью +6...+11, днем +15...+20, местами +9...+14°С.

В Сыктывкаре ожидается переменная облачность, временами пройдет небольшой дождь, ожидается также и ветер 2-7 м/с. Температура ночью +8...+10, днем +16...+18°С.

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