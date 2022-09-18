В воскресенье в Коми синоптики прогнозируют до 16 градусов тепла

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В воскресенье, 18 сентября, в Коми ожидаются дожди, максимальная температура воздуха составит 16 градусов. Об этом сообщает ЦГМС республики.

В Коми будет облачно с прояснениями. В южных районах ожидается небольшой дождь, а в северных – умеренный. На крайнем северо-востоке и на крайнем юго-западе будет преимущественно без осадков. Синоптики прогнозируют ветер переменных направлений со скоростью 6-11 м/с. Местами порывы могут достигать 14 м/с. Температура воздуха составит 11-16 градусов.

В Сыктывкаре будет облачно с прояснениями. Днем в столице Коми ожидается небольшой дождь. Синоптики прогнозируют южный и юго-западный ветер со скоростью 6-11 м/с. Температура воздуха составит 14-16 градусов.

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