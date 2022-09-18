В Коми еще у 357 человек подтвердился коронавирус

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По состоянию на воскресенье, 18 сентября, в Коми зафиксировали 357 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего в Коми зафиксировали 181 010 случаев заболевания коронавирусом. За сутки выздоровели 405 человек. За все время удалось вылечить 174 257 пациентов. За последние сутки в Коми не скончался ни один больной коронавирусом. За весь период пандемии в республике зафиксировали 3210 смертельных случаев среди людей, у которых диагностировали эту болезнь.

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