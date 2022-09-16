Число заражений COVID-19 в Коми превысило 180 тысяч случаев

Фото: архив "КП"

В Коми число заражений коронавирусом достигло новую отметку. За сутки в республике было официально подтверждено 353 случая инфицирования. За два года пандемии лабораторным путем было обнаружено 180 292 факта заболевания.

Из всего числа зараженных 173 827 удалось побороть болезнь. Показатель выздоровления за сутки вырос на 23.

На больничной койке оказались еще 55 человек. Им оказывается медицинская помощь в условиях стационара. Жертвами же ковида стали 3 209 жителей Коми.

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