В выходные в Коми пообещали крайне неблагоприятные условия

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Синоптики ЦГМС дали прогноз погоды на субботу, 17 сентября. Метеорологи пообещали в Коми дожди и умеренный ветер. Температура воздуха поднимется максимально до +17°С.

Преимущественно в регионе пообещали переменную облачность и умеренный дождь, скорость ветра составит 6-11 м/с. Температура днем +12...+17°С.

В Сыктывкаре также будет облачно, днем пройдет небольшой дождь. Ветер усилится до 6-11 м/с. Температура ночью +7...+9, днем +13...+15°С.

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