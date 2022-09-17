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Общество17 сентября 2022 5:00

В выходные в Коми пообещали крайне неблагоприятные условия

В выходные в Коми пообещали холодную и дождливую погоду
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Синоптики ЦГМС дали прогноз погоды на субботу, 17 сентября. Метеорологи пообещали в Коми дожди и умеренный ветер. Температура воздуха поднимется максимально до +17°С.

Преимущественно в регионе пообещали переменную облачность и умеренный дождь, скорость ветра составит 6-11 м/с. Температура днем +12...+17°С.

В Сыктывкаре также будет облачно, днем пройдет небольшой дождь. Ветер усилится до 6-11 м/с. Температура ночью +7...+9, днем +13...+15°С.

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