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Общество17 сентября 2022 9:25

В Коми зарегистрирован новый смертельный случай от коронавируса

За сутки COVID-19 заболел 361 житель Коми
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

На федеральном портале стопкоронавирус. рф предоставили статистику заболеваемости COVID-19 в республике по состоянию на 17 сентября. По предоставленным данным, число заболевших коронавирусом выросло за последние 24 часа на 361 человека, есть и погибшие.

Всего с начала пандемии выявили 180 653 случаев заболевания, выздоровевшими считаются 173 82 человека, за сутки – 25. Госпитализировано 49 человека за последние 24 часа.

Число умерших от коронавируса также выросло – скончался еще один местный житель. Всего умерли 3 210 человек.

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