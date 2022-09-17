Пешком из Воркуты в Москву: в Коми приехал известный путешественник Анатолий Цепкало

Фото: мэрия Воркуты

В Коми несколько дней назад прибыл знаменитый путешественник Анатолий Цепкало, который прославился тем, что в 1987 году совершил экстремальное путешествие из Воркуты в Москву. Тогда он за 47 дней преодолел на своих ногах расстояние в 2173 км.

15 сентября он прибыл в Воркуту, чтобы встретить с главой города Ярославом Шапошниковым и председателем Совета депутатов Игорем Сенча. Ветеран Вооруженных сил России, спортсмен, член Русского географического общества рассказал, как к нему пришла идея путешествия, и с чем он столкнулся в пути.

Цепкало на встрече отметил, что Воркута для него остается самым главным городом, несмотря на то, что он живет сейчас в Новороссийске. В последний раз он приезжал сюда в 2017 году и обещал вернуться снова через пять лет. Планируется, что путешественник проведет в городе еще неделю, чтобы встретиться с детьми и молодежью.

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