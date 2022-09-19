В Коми в понедельник пообещали дождлиивую и прохладную погоду

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Синоптик ЦГМС сообщил, что в Коми 19 сентября пообещали облачную погоду, дожди и усиленный ветер. По данным синоптиков, температура воздуха поднимется до +17°С.

В региоге пообещали, что скорость ветра составит 6-11 м/с. Температура ночью +5...+10, днем +12...+17, на крайнем северо-востоке +8...+13°С.

В Сыктывкаре пройдет небольшой дождь, температура воздуха ночью составит +5...+7, днем +13...+15°С.

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