«Достаёт из травы припасы, жуёт и наблюдает за машинами»: Потапыч с ухтинской трассы вновь попал в объектив камеры

Мишка уже с весны забавляет народ

Мемный ухтинский мишка никак не планирует покидать свою излюбленную трассу, видимо, куда интереснее наблюдать за пролетающими мимо автомобилями, чем жить обычной медвежьей жизнью в лесу. Особенно, до сих пор встречаются «индивидуумы», которые подкидывают несчастному человеческую пищу. Свежее видео опубликовали в соцсетях.

В этот раз звезда Интернета вновь попал на видео. Его заснял автомобилист, мишка достаёт из травы свою съестную заначку, далее разваливается с ней у дороги, продолжая наблюдать за мчащимися по дороге машинами, пожёвывая что-то вроде пирожка.

К сожалению, люди сделали всё, чтобы поставить бедного дикого зверя в непростое положение. Теперь нашему герою мемов тяжело будет вернуться к прежней среде обитания. Будет очень горько, если он попадёт в руки браконьеров или же появится в населённом пункте в поисках пропитания.

Напомним, мишка уже с весны забавляет народ. Люди, которым законы не писаны, подкидывали ему всё съестное – от банана и сгущёнки до кваса. Медведь настолько привык к всеобщему вниманию, что уже без капельки смущения смотрит в камеру, когда его снимают, кувыркается и забавляется, голосует на дороге. В пресс-службе Минприроды Коми со вздохом рассказывают, что медведя прогоняют, а он возвращается вновь, радует, что он находится в охотничьих угодьях, у себя дома, повода отстреливать его нет.

Сейчас решается вопрос о перемещении потапыча в другой регион. При этом ведомство традиционно предупреждает: не кормите животное!

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