В Коми синоптики пообещали град, туманы и ветер до 20 м/с

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Синоптики ЦГМС пообещали в Коми 20 сентября сильные дожди и грозы. Также ожидаются туманы и град. Ненастная погода в виде гроз и града будет в отдельных районах региона, в целом по республике будет дождливо. Ветер южной четверти 7-12 м/с, ночью местами порывами 15-20 м/с, днем 18-23 м/с. Температура ночью +9...+14, местами +3...+8, днем +13...+18°С.

В Сыктывкаре таже пообещали грозы и дожди. Ветер южной четверти 7-12 м/с, порывами 15-20 м/с. Температура ночью +9...+11, днем +13...+15°С.

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