Пять жителей Коми попали в больницу из-за коронавируса

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В Коми за прошедшие сутки зарегистрировали 18 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили аналитики портала стопкоронавирус.рф. С начала пандемии выявлено 192 560 инфицированных COVID-19. По предоставленной информации, в больницы попали пять человек, 36 считаются выздоровевшими, всего вылечились – 188 933 местных жителя.

За истекшие 24 часа новых погибших нет, всего болезнь унесли жизни 3 254 человек.

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