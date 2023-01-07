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Общество7 января 2023 9:00

Пять жителей Коми попали в больницу из-за коронавируса

Статистику предоставили эксперты портала стопкоронавирус.рф
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Коми за прошедшие сутки зарегистрировали 18 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили аналитики портала стопкоронавирус.рф. С начала пандемии выявлено 192 560 инфицированных COVID-19. По предоставленной информации, в больницы попали пять человек, 36 считаются выздоровевшими, всего вылечились – 188 933 местных жителя.

За истекшие 24 часа новых погибших нет, всего болезнь унесли жизни 3 254 человек.

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