«Наступившие холода – время держаться вместе»: поисковики Коми назвали три шага, которым надо следовать в жуткие холода

Будьте внимательны к близким. Фото: архив КП.

В Коми пришли настоящие морозы. Сегодня ночью столбик термометра в некоторых муниципалитетах опускался аж до -45 градусов! Это время – самое тревожное для добровольцев отряда #ЛизаАлерт, потому что холод – одна из самых частых причин пропажи человека. Как уберечь себя и спасти близких, волонтёры рассказали «КП-Коми».

Важно помнить

– Когда человек начинает замерзать на улице, в какой-то момент ему становится жарко, – рассказали волонтёры. – И он начинает раздеваться. В такой стадии его уже не спасти, даже если и найдём живым... Гипотермия.

Сейчас, в XXI век, внушение «на улице дубак – сиди дома» кажется нам чем-то далёким, из прошлого века. Однако холод не стал теплее, а мы – выносливее. Опасность замерзания в морозы существует постоянно. Сценарий один – ушёл, потерялся, замерз.

Что можно сделать? Во-первых, уделить больше заботы близким, особенно пожилым. Вдруг они стали более забывчивыми, менее внимательными: не выключили чайник, назвали другим именем. Эти мелочи имеют важное значение. Именно у этих людей есть риск забыть дорогу домой и замёрзнуть.

Во-вторых, не оставаться в стороне! В вечернее и ночное время, проходя по улице, обращайте внимание на одиноких пешеходов, особенно пожилых и детей. Всё ли у них в порядке? Знают ли, куда идут?

– В-третьих, говорите детям о том, что их всегда ждут дома. Что вы всегда простите их за разбитые телефоны, разорванные портфели и двойку по информатике, – советуют добровольцы. – Тогда ваши чада всегда придут домой.

Что делать?

Если пропал близкий человек, ждать не надо, сразу звоните в службу экстренной помощи по номеру 112 или на телефон бесплатной круглосуточной горячей линии отряда #ЛизаАлерт: 8 (800) 700-54-52. Ваш звонок – это уже принятое заявление о пропаже.

Помните, правила «трёх суток» не существует! Подать заявление о том, что человек исчез, может любой из нас независимо от родственных связей с пропавшим.

– Наступившие холода – время держаться вместе, заботиться о близких и беречь друг друга, – напоминают волонтеры #ЛизаАлерт.

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