До -49 градусов опустится столбик термометра в Коми

Фото: архив "КП"

Последний день новогодних каникул в Коми выдастся очень суровым. По данным республиканских синоптиков, температура воздуха опустится почти до -50 градусов. Столбик термометра покажет аномальные значения в северных районах Коми, однако в других городах и муниципалитетах теплее не будет.

Так, ночью и днем по республике будет ниже -30 градусов, обещают метеорологи. Кроме морозов специалисты предупреждают и об опасных погодных явлениях.

- Переменная облачность. Ночью в южных и отдельных северных районах, днем местами небольшой снег. В отдельных районах гололедно-изморозевое отложение. Ветер северной четверти 4-9 м/с. Температура ночью и днем -30...-35, в северных и центральных районах ночью и днем -34...-39, местами -44...-49 градусов, - предоставили прогноз синоптики.

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