«Вместе навсегда»: в Коми трагически погибли мама с шестилетней дочкой

Фото из личного архива, пресс-служба СУ СК России по Коми

Страшная авария, унесшая жизни троих человек, потрясла всю Коми. Жуткое ДТП произошло на трассе Сыктывкар — Ухта в самый разгар новогодних праздников. Две женщины и шестилетняя девочка не пережили столкновение Suzuki Grand Vitara и Renault Duster.

В первой машине ехала семья из Усинска, во второй - 63-летняя женщина, которая умерла до приезда скорой, и водитель иномарки. Выжили лишь оба водителя и 9-летний мальчик. Как сообщили в ГИБДД по Коми, пассажиры Suzuki Grand Vitara не были пристегнуты ремнями безопасности, а погибшая девочка не была в специальном детском кресле.

Как стало известно «КП-Коми», трагически умерших 41-летнюю Екатерину и ее дочь Лизу похоронят в Краснодарском крае. Прощальная церемония состоится 9 января.

Екатерина была известным в городе врачом-стоматологом. Коллеги, друзья и пациенты в один голос говорят, каким профессионалом и отзывчивым человеком она была.

- Это невероятное горе семье. В шоке, как такое могло произойти. Теперь навсегда вместе - мама и дочка. Сыну сил пережить такую утрату, - пишут неравнодушные усинцы в соцсетях.

- Чуткий и добрый человек, отличный врач, отзывчивая коллега. Ещё бы жить и жить... Помним и скорбим. Соболезнования родным и близким. А главное, сил и здоровья сыну Екатерины, пусть парнишка обязательно пойдёт на поправку, - присоединяется к соболезнованиям коллегами погибшего медика Егор Д.

Добавим, что следователями СК приняты к производству материалы уголовного дела, возбужденного органами полиции по факту дорожно-транспортного происшествия.

- В настоящий момент органы полиции уже возбудили уголовное дело по признакам нарушения правил дорожного движения, повлекшего смерть по неосторожности двух и более человек. Следственный комитет принял материалы уголовного дела к производству для дальнейшего расследования, - уточнили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стали известны личности жертв в смертельной аварии с тремя погибшими на трассе Сыктывкар — Ухта (подробности)