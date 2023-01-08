«Хороший и спокойный»: жители Воркуты вспоминают 22-летнего парня, зверски убившего 17-летнюю девушку из Пермского края

В Пермском крае 22-летний уроженец Воркуты убил 17-летнюю возлюбленную

Пермский край потрясло жестокое убийство 17-летней Карины. Девушка была зверски зарезана своим 22-летним парнем, уроженцем Воркуты, Александром.

Известно, что в день трагедии пара сильно поругалась из-за бытовой мелочи. Слово за слово и Александр вышел из себя: схватился за нож и стал наносить удары одним за другим в тело подростка, а затем и вовсе перерезал несчастной горло. Все это происходило на глазах у шокированной подруги Карины. Осознав, что натворил, парень сбежал и пытался скрыться от полиции, однако быстро был обнаружен и заключен под стражу.

Александра в Воркуте знают как заядлого спортсмена. Его бывшие знакомые не могут поверить в то, что произошло, и пытаются найти оправдание действиям парня.

— Лично знаю парня, хороший спортсмен, спокойной человек. Не знаю, что произошло у них, — делится воспоминаниями Юлия.

— Так не бывает, что сначала добрый и хороший, а потом режет девушку, как мясник, — парирует ей Анна.

Еще один горожанин утверждает, что такого не может быть и все это чудовищная ошибка.

— Вы что?! Я лично его знаю, не мог он, — отрицает произошедшее знакомый спортсмена под ником Yan Play.

Сейчас молодому человеку предъявлено обвинение по статье «Убийство», ему грозит 15 лет тюрьмы.

— Следователем Губахинского межрайонного следственного отдела проведен осмотр места происшествия, назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы. Выполняются иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы, — прокомментировали ход дела в СК.

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