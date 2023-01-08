В Коми число заражений COVID-19 увеличилось на 15 человек

Фото: архив "КП"

В Коми число заражений COVID-19 выросла еще на 15 новых случаев. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте федерального оперштаба.

Согласно им, показатель заболеваемости коронавирусом достигло 192 575 человек. Отмечается, что из общего числа инфицированных 188 973 жителя Коми успешно побороли вирус. Показатель выздоровления за сутки вырос на 40

Жертвами ковида официально признаны 3 254 человека. Госпитализация за минувшие 24 часа в стационары республики не потребовалась ни одному из пациентов.

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