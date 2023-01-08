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Здоровье8 января 2023 11:00

В Коми число заражений COVID-19 увеличилось на 15 человек

Оперштаб озвучил новые данные по коронавирусу в республике
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми число заражений COVID-19 выросла еще на 15 новых случаев. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте федерального оперштаба.

Согласно им, показатель заболеваемости коронавирусом достигло 192 575 человек. Отмечается, что из общего числа инфицированных 188 973 жителя Коми успешно побороли вирус. Показатель выздоровления за сутки вырос на 40

Жертвами ковида официально признаны 3 254 человека. Госпитализация за минувшие 24 часа в стационары республики не потребовалась ни одному из пациентов.

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