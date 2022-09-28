Непрерывное образование в Лесном институте – инвестиции в свое будущее

Сыктывкарский лесной институт

Достичь успеха

В конце августа в Сыктывкаре прошла Выставка достижений и возможностей отраслей народного хозяйства Республики Коми «Достояние Севера – 2022», на которой были представлены достижения всех муниципалитетов региона и более сотни предприятий и организаций. Представительство Сыктывкарского лесного института (филиал) Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета имени С. М. Кирова расположилось в эпицентре событий, а преподаватели и студенты рассказывали о прорывных технологических проектах вуза, его образовательных и научных возможностях.

Здесь, в самом центре Сыктывкара, работают опытные преподаватели, специалисты-практики и эксперты

– Институт заинтересовал посетителей выставки информацией о многочисленных патентах и научных разработках в области восстановления лесов, комплексного использования сырья, переработки отходов, разработки программного обеспечения, ландшафтной архитектуры и многих других направлений, которыми гордится СЛИ, – подчеркнула директор СЛИ Любовь Гурьева.

Особое место среди выставочного комплекса Сыктывкарского лесного института заняло структурное подразделение вуза – Центр дополнительного образования. На сегодняшний день ЦДО – это крупнейший центр по профессиональной переподготовке и повышению квалификации специалистов Республики Коми, призванный обеспечить соответствие квалификации специалистов меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды.

– Сейчас нужны люди с открытым сознанием, готовые учиться всю жизнь, успевать за технологиями, развивать профессиональные навыки дальше и дальше. Именно они и выиграют в конкурсе на лучшую работу, и сделают успешную карьеру, – уверена руководитель Центра дополнительного образования Лариса Казакова.

Руководитель Центра дополнительного образования Лариса Казакова

Деятельность коллектива ЦДО направлена на создание и совершенствование профильных и смежных образовательных программ: обновляется содержание и формат реализации программ в соответствии с опережающей кадровой политикой предприятий, в рамках программ слушатели имеют возможность повысить свои профессиональные, социальные и информационные компетенции, пройти стажировки на ведущих предприятиях Республики Коми. Также есть отдельные эксклюзивные программы, заинтересовавшие специалистов других регионов России.

Гарантии и качество

Здесь, в самом центре города, работают опытные преподаватели, специалисты-практики и эксперты, изо дня в день демонстрируя высокий профессионализм, качество предоставляемого материала и внимание к клиенту. В ЦДО используют современные дистанционные образовательные технологии (в том числе в формате электронного обучения и вебинаров). В непростых экономических условиях по заявкам предприятий и слушателей обучение по профильным программам вуза реализуется также и в малокомплектных группах и с гибким графиком занятий.

Преподаватели, организаторы и выпускники программы профессиональной переподготовки «Промышленное и гражданское строительство» 2022 года

Доступная цена на обучение с предоставлением рассрочки закрепляется наличием лицензии на образовательную деятельность в государственном учреждении и гарантией выдаваемых документов (дипломы, удостоверения, свидетельства, сертификаты установленного образца).

Важным направлением деятельности ЦДО является поддержка студенчества Республики Коми, поэтому студентам высшего и среднего профобразования всех форм обучения предоставляется скидка в размере 5%, а иногородним слушателям предоставляется возможность размещения в общежитии института.

Программы Центра дополнительного образования вуза оценены на самом высоком уровне

Центр дополнительного образования СЛИ активно участвует в российских и региональных конкурсах и входит в число лауреатов Национального конкурса «Лучшие учебные центры Российской Федерации». Дополнительные профессиональные программы профподготовки и повышения квалификации для специалистов строительной отрасли, представленные ЦДО Сыктывкарского лесного института на конкурс «Лучшие товары и услуги Республики Коми» 2022 года, получили звание Лауреата конкурса и право использовать логотип конкурса «Знак качества» по этим программам в течение 2-х лет.

ЦДО СЛИ в цифрах:

– 20 лет работ;

– 30 000 слушателей программ;

- 400 предприятий-партнеров;

– 100 различных курсов.

Основные направления программ - (полный Реестр образовательных программ ЦДО на 2022 год на сайте https://sli.komi.com/cdo/)

«Экономика и управление»

Управление персоналом

Управление предприятием

Бухгалтер предприятия

Менеджмент кадровой службы

Управление документацией в организации

Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

«Информационные технологии»

Автоматизация бухгалтерского учета с применением программного продукта «1С: Предприятие»

Microsoft Excel (базовый и продвинутый уровень)

Геоинформационные системы в лесном хозяйстве

Основы сметного дела (на базе WinRik)

AutoCAD

«Строительство, кадастры и теплоэнергетика»

Промышленное и гражданское строительство

Землеустройство и кадастры

Теплоэнергетика (теплоэнергооборудование и теплоэнергоустановки)

Технология и организация строительства

Работы по организации строительства, реконструкции, капитального ремонта и осуществление строительного контроля

Актуальные вопросы законодательства о кадастровой деятельности

Практическая геодезия

«Автотранспорт. Автомобильные дороги»

Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения

Контролер технического состояния автотранспортных средств

Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта

Организация и проведение осмотра транспортных средств при их государственной регистрации

Консультант по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом

Программа ежегодных занятий с водителями автотранспортных предприятий «Безопасность дорожного движения»

Повышение квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов» (базовый и специализированный (по перевозке опасных грузов в цистернах) курсы , первичное и повторное обучение) - ДОПОГ

Водители, осуществляющие перевозку опасных грузов а/м транспортом (базовый курс, перевозка в цистернах, спецкурс по перевозке веществ класса 1, спецкурс по перевозке веществ класса 7)

Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «В»

Строительство и содержание автомобильных дорог

«Лесная и деревообрабатывающая промышленность»

Лесное дело

Технология деревообработки

Технология целлюлозно-бумажного производства

Охрана окружающей среды и безопасность

Техносферная безопасность

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды

Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами

Профессиональная подготовка лиц на право работы с опасными отходами

Пожарная безопасность

Охрана труда

Специальная оценка условий труда

Программы дополнительного образования детей

Подготовка к ЕГЭ для 11 класса: математика, физика, обществознание, информатика, русский язык

Подготовка к ОГЭ для 9 класса: математика, русский язык, обществознание

Подготовка к вступительным испытаниям, устанавливаемым СЛИ самостоятельно

Наши контакты

Г. Сыктывкар, ул. Ленина, д.39

Контактный телефон: 8 (8212) 20-56-79, 24-95-41

E-mail: cdo@sfi.komi.com

Сайт: https://sli.komi.com/cdo/

ВКонтакте: vk.com/cdosli