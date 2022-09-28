Непрерывное образование в Лесном институте – инвестиции в свое будущее

Сыктывкарский лесной институт
В конце августа в Сыктывкаре прошла Выставка достижений и возможностей отраслей народного хозяйства Республики Коми «Достояние Севера – 2022», на которой были представлены достижения всех муниципалитетов региона и более сотни предприятий и организаций. Представительство Сыктывкарского лесного института (филиал) Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета имени С. М. Кирова расположилось в эпицентре событий, а преподаватели и студенты рассказывали о прорывных технологических проектах вуза, его образовательных и научных возможностях.
Здесь, в самом центре Сыктывкара, работают опытные преподаватели, специалисты-практики и эксперты
– Институт заинтересовал посетителей выставки информацией о многочисленных патентах и научных разработках в области восстановления лесов, комплексного использования сырья, переработки отходов, разработки программного обеспечения, ландшафтной архитектуры и многих других направлений, которыми гордится СЛИ, – подчеркнула директор СЛИ Любовь Гурьева.
Особое место среди выставочного комплекса Сыктывкарского лесного института заняло структурное подразделение вуза – Центр дополнительного образования. На сегодняшний день ЦДО – это крупнейший центр по профессиональной переподготовке и повышению квалификации специалистов Республики Коми, призванный обеспечить соответствие квалификации специалистов меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды.
– Сейчас нужны люди с открытым сознанием, готовые учиться всю жизнь, успевать за технологиями, развивать профессиональные навыки дальше и дальше. Именно они и выиграют в конкурсе на лучшую работу, и сделают успешную карьеру, – уверена руководитель Центра дополнительного образования Лариса Казакова.
Руководитель Центра дополнительного образования Лариса Казакова
Деятельность коллектива ЦДО направлена на создание и совершенствование профильных и смежных образовательных программ: обновляется содержание и формат реализации программ в соответствии с опережающей кадровой политикой предприятий, в рамках программ слушатели имеют возможность повысить свои профессиональные, социальные и информационные компетенции, пройти стажировки на ведущих предприятиях Республики Коми. Также есть отдельные эксклюзивные программы, заинтересовавшие специалистов других регионов России.
Здесь, в самом центре города, работают опытные преподаватели, специалисты-практики и эксперты, изо дня в день демонстрируя высокий профессионализм, качество предоставляемого материала и внимание к клиенту. В ЦДО используют современные дистанционные образовательные технологии (в том числе в формате электронного обучения и вебинаров). В непростых экономических условиях по заявкам предприятий и слушателей обучение по профильным программам вуза реализуется также и в малокомплектных группах и с гибким графиком занятий.
Преподаватели, организаторы и выпускники программы профессиональной переподготовки «Промышленное и гражданское строительство» 2022 года
Доступная цена на обучение с предоставлением рассрочки закрепляется наличием лицензии на образовательную деятельность в государственном учреждении и гарантией выдаваемых документов (дипломы, удостоверения, свидетельства, сертификаты установленного образца).
Важным направлением деятельности ЦДО является поддержка студенчества Республики Коми, поэтому студентам высшего и среднего профобразования всех форм обучения предоставляется скидка в размере 5%, а иногородним слушателям предоставляется возможность размещения в общежитии института.
Программы Центра дополнительного образования вуза оценены на самом высоком уровне
Центр дополнительного образования СЛИ активно участвует в российских и региональных конкурсах и входит в число лауреатов Национального конкурса «Лучшие учебные центры Российской Федерации». Дополнительные профессиональные программы профподготовки и повышения квалификации для специалистов строительной отрасли, представленные ЦДО Сыктывкарского лесного института на конкурс «Лучшие товары и услуги Республики Коми» 2022 года, получили звание Лауреата конкурса и право использовать логотип конкурса «Знак качества» по этим программам в течение 2-х лет.
ЦДО СЛИ в цифрах:
– 20 лет работ;
– 30 000 слушателей программ;
- 400 предприятий-партнеров;
– 100 различных курсов.
Основные направления программ - (полный Реестр образовательных программ ЦДО на 2022 год на сайте https://sli.komi.com/cdo/)
«Экономика и управление»
Управление персоналом
Управление предприятием
Бухгалтер предприятия
Менеджмент кадровой службы
Управление документацией в организации
Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
«Информационные технологии»
Автоматизация бухгалтерского учета с применением программного продукта «1С: Предприятие»
Microsoft Excel (базовый и продвинутый уровень)
Геоинформационные системы в лесном хозяйстве
Основы сметного дела (на базе WinRik)
AutoCAD
«Строительство, кадастры и теплоэнергетика»
Промышленное и гражданское строительство
Землеустройство и кадастры
Теплоэнергетика (теплоэнергооборудование и теплоэнергоустановки)
Технология и организация строительства
Работы по организации строительства, реконструкции, капитального ремонта и осуществление строительного контроля
Актуальные вопросы законодательства о кадастровой деятельности
Практическая геодезия
«Автотранспорт. Автомобильные дороги»
Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения
Контролер технического состояния автотранспортных средств
Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта
Организация и проведение осмотра транспортных средств при их государственной регистрации
Консультант по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом
Программа ежегодных занятий с водителями автотранспортных предприятий «Безопасность дорожного движения»
Повышение квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов» (базовый и специализированный (по перевозке опасных грузов в цистернах) курсы , первичное и повторное обучение) - ДОПОГ
Водители, осуществляющие перевозку опасных грузов а/м транспортом (базовый курс, перевозка в цистернах, спецкурс по перевозке веществ класса 1, спецкурс по перевозке веществ класса 7)
Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «В»
Строительство и содержание автомобильных дорог
«Лесная и деревообрабатывающая промышленность»
Лесное дело
Технология деревообработки
Технология целлюлозно-бумажного производства
Охрана окружающей среды и безопасность
Техносферная безопасность
Экологическая безопасность и охрана окружающей среды
Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами
Профессиональная подготовка лиц на право работы с опасными отходами
Пожарная безопасность
Охрана труда
Специальная оценка условий труда
Программы дополнительного образования детей
Подготовка к ЕГЭ для 11 класса: математика, физика, обществознание, информатика, русский язык
Подготовка к ОГЭ для 9 класса: математика, русский язык, обществознание
Подготовка к вступительным испытаниям, устанавливаемым СЛИ самостоятельно
Наши контакты
Г. Сыктывкар, ул. Ленина, д.39
Контактный телефон: 8 (8212) 20-56-79, 24-95-41
E-mail: cdo@sfi.komi.com
Сайт: https://sli.komi.com/cdo/
ВКонтакте: vk.com/cdosli