В Коми пообещали усиленный ветер до 9 м/с

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В ЦГМС Коми сообщили прогноз погоды на 28 сентября. По данным метеорологов, в регионе ожидается сухая погода, но в то же время усиленный ветер.

В ведомстве проинформировали, что скорость ветра составит 4-9 м/с. Температура ночью -1...-6, местами -7...-12, днем +3...+8, на крайнем северо-востоке -2...+3°С.

В Сыктывкаре пообещали облачную погоду и скорость ветра 3-8 м/с. Температура ночью -3...-5, днем +5...+7°С.

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