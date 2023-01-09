В Коми суточный показатель заболеваемости коронавирусом вырос на 14 новых случаев

Фото: архив "КП"

В Коми число заражений COVID-19 увеличилось на 14 новых фактов заболевания и достигло 192 589. Об этом свидетельствуют данные оперштаба России.

По состоянию на 9 января 2023 года, в 188 978 случаях инфицирования пациенты выздоровели (+5 за сутки), а в 3 254 — умерли от осложнений, вызванных вирусом.

Отмечается, что за сутки не умер ни один зараженный и не был госпитализирован ни один пациент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно состояние выжившего в аварии с тремя погибшими на трассе Сыктывкар — Ухта 9-летнего мальчика (подробности)