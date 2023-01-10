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Общество10 января 2023 4:15

В Коми пообещали морозы и сильный северный ветер

Синоптики передали прогноз на 10 января
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Коми по прогнозу синоптиков пообещали небольшой снег, сильные порывы ветра и падение температуры до -37 градусов. По информации метеорологов, 10 января скорость ветра будет достигать 14 м/с.

Температура воздуха в северных районах составит ночью и днем -14...-19°С, в центральной части региона -24...-29°С, в южной – -22...-27, местами ночью -32...-37°С.

В Сыктывкаре пообещали облачную погоду и ветер от 4 до 9 м/с. Температура ночью -28...-30, днем -23...-25°С.

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