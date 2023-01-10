Семь жителей Коми попали в больницы с подтвержденным COVID-19

Фото: архив "КП"

В Коми семь человек попали на больничные койки за минувшие сутки. У них был диагностирован коронавирусом.

Согласно данным федерального оперштаба, число зараженных ковидом в республике выросло на 12 человек и достигло 192 601 факта заболевания. Из общего количества инфицированных выздоровлением закончился 188 981 факт заражения, что на три случая больше, чем было сутками ранее.

Показатель смертности остаётся неизменным с прошлого года. Жертвами COVID-19 официально признаны 3 254 жителя Коми.

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