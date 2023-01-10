«С первого взгляда»: в Коми семейная пара Двойнишниковых, прожив 60 лет вместе, заново скрепили свой союз

Какие красивые! И сейчас совершенно не изменились молодые. Фото: Минюст Коми.

Как думаете, можно ли прожить вместе несколько десятков лет? Наши земляки, жители Коми, доказали, что вполне. В Инте бриллиантовую свадьбу отметили Василий и Светлана Двойнишниковы – 60 лет совместной жизни! Совет и любовь!

Совершенствовали каждый год

Перед самым Новым годом, 26 декабря 2022-го, в интинском загсе было очень волнительно. Шутка ли, здесь чествовали пару, которая прожила вместе целых шесть десятков лет! В глазах Василия и Светланы так и читалось, что они с любовью совершенствовали каждый день, каждый год совместно прожитой жизни.

60 лет пролетели как один день. Чувства всё те же.

Однако путь к браку не был так прост. Познакомились молодые задолго до официального заключения союза. Василий увидел Светлану и... пропал.

– Это была любовь с первого взгляда, – рассказывает Василий Тимофеевич. – Света тогда училась в медицинском училище, замуж не тропилась.

Но парень, как все северные крепкие и настойчивые молодые люди, не унывал. В результате девушка сдалась под натиском горячего интинца.

На серебряной свадьбе молодые давали напутствия новобрачным.

Свадьбу сыграли 9 декабря 1962 года. И даже спустя 25 лет, отмечая серебряный юбилей семейной жизни, Двойнишниковы принимали поздравления в интинском загсе, да и сами напутствовали новобрачных, пришедших заключить семейный союз в этот день.

Достойный пример

Чета прожила вместе нелёгкую жизнь, сумев сохранить взаимные чувства. Двойнишниковы помнят суровые послевоенные годы. Светлана Алексеевна проработала 60 лет, сейчас она – заведующий ФАПом в деревне Абезь, имеет звание «Ветеран труда». Василий Тимофеевич 39 лет работал на шахте, награждён медалью за добросовестный и безупречный труд.

– Они – достойный пример для подрастающего поколения, – говорят про них интинцы.

Двойнишниковы - пример для подражания.

Юбиляры под громкие аплодисменты ветеранов, тружеников тыла, старожил города расписались в Книге почётных юбиляров, зажгли свечи как символ домашнего очага, горевшего в их семье 60 лет, повальсировали под мелодичную музыку и получили свидетельство о заключении юбилейного брака.

И вновь скрепили свой союз.

Горько! Поздравляем Василия Тимофеевича и Светлану Алексеевну с годовщиной свадьбы! Желаем доброго здоровья, счастья и благополучия, домашнего тепла и уюта, искренней заботы и внимания родных и близких!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Эти прекрасные ножки будут моими!»: свою любимую Юрий Ануфриев из Воркуты встретил после сдачи норм ГТО

В День семьи, любви и верности «Комсомолка» знакомит с семьями Коми, прожившими в согласии десятки лет (подробности)