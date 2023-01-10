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Общество10 января 2023 13:30

«С первого взгляда»: в Коми семейная пара Двойнишниковых, прожив 60 лет вместе, заново скрепили свой союз

В Инте чествовали отметивших бриллиантовую свадьбу шахтёра и фельдшера
Елена СЕРГЕЕВА
Какие красивые! И сейчас совершенно не изменились молодые. Фото: Минюст Коми.

Какие красивые! И сейчас совершенно не изменились молодые. Фото: Минюст Коми.

Как думаете, можно ли прожить вместе несколько десятков лет? Наши земляки, жители Коми, доказали, что вполне. В Инте бриллиантовую свадьбу отметили Василий и Светлана Двойнишниковы – 60 лет совместной жизни! Совет и любовь!

Совершенствовали каждый год

Перед самым Новым годом, 26 декабря 2022-го, в интинском загсе было очень волнительно. Шутка ли, здесь чествовали пару, которая прожила вместе целых шесть десятков лет! В глазах Василия и Светланы так и читалось, что они с любовью совершенствовали каждый день, каждый год совместно прожитой жизни.

60 лет пролетели как один день. Чувства всё те же.

60 лет пролетели как один день. Чувства всё те же.

Однако путь к браку не был так прост. Познакомились молодые задолго до официального заключения союза. Василий увидел Светлану и... пропал.

– Это была любовь с первого взгляда, – рассказывает Василий Тимофеевич. – Света тогда училась в медицинском училище, замуж не тропилась.

Но парень, как все северные крепкие и настойчивые молодые люди, не унывал. В результате девушка сдалась под натиском горячего интинца.

На серебряной свадьбе молодые давали напутствия новобрачным.

На серебряной свадьбе молодые давали напутствия новобрачным.

Свадьбу сыграли 9 декабря 1962 года. И даже спустя 25 лет, отмечая серебряный юбилей семейной жизни, Двойнишниковы принимали поздравления в интинском загсе, да и сами напутствовали новобрачных, пришедших заключить семейный союз в этот день.

Достойный пример

Чета прожила вместе нелёгкую жизнь, сумев сохранить взаимные чувства. Двойнишниковы помнят суровые послевоенные годы. Светлана Алексеевна проработала 60 лет, сейчас она – заведующий ФАПом в деревне Абезь, имеет звание «Ветеран труда». Василий Тимофеевич 39 лет работал на шахте, награждён медалью за добросовестный и безупречный труд.

– Они – достойный пример для подрастающего поколения, – говорят про них интинцы.

Двойнишниковы - пример для подражания.

Двойнишниковы - пример для подражания.

Юбиляры под громкие аплодисменты ветеранов, тружеников тыла, старожил города расписались в Книге почётных юбиляров, зажгли свечи как символ домашнего очага, горевшего в их семье 60 лет, повальсировали под мелодичную музыку и получили свидетельство о заключении юбилейного брака.

И вновь скрепили свой союз.

И вновь скрепили свой союз.

Горько! Поздравляем Василия Тимофеевича и Светлану Алексеевну с годовщиной свадьбы! Желаем доброго здоровья, счастья и благополучия, домашнего тепла и уюта, искренней заботы и внимания родных и близких!

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