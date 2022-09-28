«Он был добрым и чутким»: в Сыктывкаре простятся с погибшим в страшной аварии 14-летним Антоном К.

Фото из личного архива Антона К.

Стала известна дата похорон погибшего в страшной аварии на трассе М-8 14-летнего Антона К. из Сыктывкара. С мальчиком простятся завтра, 29 сентября. Об этом сообщила его мама Мария.

Напомним, смертельное ДТП, унёсшее жизнь Антона, его отца, а также членов новой семьи - 8-летней сестренки и 40-летней жены папы, произошло 26 сентября в Ярославской области. Отец мальчика, который был за рулём корейского кроссовера, выехал на встречку и влетел в грузовик. Все, кто находился в салоне авто, погибли на месте ЧП.

Трагедия стала шоком для близких погибших. В родной школе Антона скорбят по мальчику и вспоминают, каким хорошим и добрым человеком он был.

— Это был веселый, жизнерадостный, светлый, добрый, чуткий мальчик, всегда готовый прийти на помощь. Администрация, педагоги, одноклассники соболезнуют родным и близким Антона. Скорбим всей школой... Царствие небесное и вечный покой, — говорится в сообщении 18-ой школы.

Известно, что мальчик ехал с родственниками на годовщину смерти своей бабушки в Калужскую область. Как рассказали близкие знакомые семьи «КП-Коми», подросток до последнего сомневался, стоит ли ему ехать.

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