В Коми сельчане ведут длинные разговоры, а горожане совершают короткие звонки

По общему объему голосового трафика пальму первенства, ожидаемо, держит Сыктывкар, за которым следуют Ухта, Воркута, Сосногорск, Емва

Жители Коми стали больше разговаривать друг с другом по мобильному телефону. Аналитики МегаФона зафиксировали рост голосового трафика на 10% с начала года. В среднем на один диалог абоненту сегодня достаточно двух минут, при этом, у жителей городов звонки существенно короче, чем в небольших населенных пунктах.

Наиболее общительными оказались жители небольшой деревни Оньмесь в Прилузском районе. Здесь разговоры длятся в десять раз дольше, чем в среднем по Республике - около 20 минут. В топ самых разговорчивых также входят небольшие удаленные сельские территории Лопъювад, Диасёръя, и Чупрово.

По общему объему голосового трафика пальму первенства, ожидаемо, держит Сыктывкар, за которым следуют Ухта, Воркута, Сосногорск, Емва.

С начала года абоненты МегаФона также стали чаще звонить с помощью современной технологии VoLTE – голос в сети четвертого поколения. Голосовой поток при таком соединении доставляется в разы быстрее и в лучшем качестве. Тембр передается четче, посторонние шумы менее заметны, как итог – собеседника слышно четче, а звучание более естественное.

«Каждый третий звонок в Коми совершается в сети 4G. Преимущества этой технологии –естественное звучание голоса собеседника и возможность продолжать интернет-сессию во время разговора. Объем минут, который с начала года использовали жители нашего региона в VoLTE, можно сравнить с песней длиной в целое столетие», – отмечает директор МегаФона в Республике Коми Александр Канев.

Для более качественного общения МегаФон модернизировал сеть и запустил новые базовые станции в Республике Коми. С начала года улучшения провели в 14 населенных пунктах, где живет свыше 20 тысяч человек, а также в районе Максаковских дач. Теперь абоненты на этих территориях также смогут звонить в VoLTE с новым качеством звука.