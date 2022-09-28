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Общество28 сентября 2022 6:47

В Коми сельчане ведут длинные разговоры, а горожане совершают короткие звонки

Наиболее общительными оказались жители небольшой деревни Оньмесь в Прилузском районе
По общему объему голосового трафика пальму первенства, ожидаемо, держит Сыктывкар, за которым следуют Ухта, Воркута, Сосногорск, Емва

По общему объему голосового трафика пальму первенства, ожидаемо, держит Сыктывкар, за которым следуют Ухта, Воркута, Сосногорск, Емва

Жители Коми стали больше разговаривать друг с другом по мобильному телефону. Аналитики МегаФона зафиксировали рост голосового трафика на 10% с начала года. В среднем на один диалог абоненту сегодня достаточно двух минут, при этом, у жителей городов звонки существенно короче, чем в небольших населенных пунктах.

Наиболее общительными оказались жители небольшой деревни Оньмесь в Прилузском районе. Здесь разговоры длятся в десять раз дольше, чем в среднем по Республике - около 20 минут. В топ самых разговорчивых также входят небольшие удаленные сельские территории Лопъювад, Диасёръя, и Чупрово.

По общему объему голосового трафика пальму первенства, ожидаемо, держит Сыктывкар, за которым следуют Ухта, Воркута, Сосногорск, Емва.

С начала года абоненты МегаФона также стали чаще звонить с помощью современной технологии VoLTE – голос в сети четвертого поколения. Голосовой поток при таком соединении доставляется в разы быстрее и в лучшем качестве. Тембр передается четче, посторонние шумы менее заметны, как итог – собеседника слышно четче, а звучание более естественное.

«Каждый третий звонок в Коми совершается в сети 4G. Преимущества этой технологии –естественное звучание голоса собеседника и возможность продолжать интернет-сессию во время разговора. Объем минут, который с начала года использовали жители нашего региона в VoLTE, можно сравнить с песней длиной в целое столетие», – отмечает директор МегаФона в Республике Коми Александр Канев.

Для более качественного общения МегаФон модернизировал сеть и запустил новые базовые станции в Республике Коми. С начала года улучшения провели в 14 населенных пунктах, где живет свыше 20 тысяч человек, а также в районе Максаковских дач. Теперь абоненты на этих территориях также смогут звонить в VoLTE с новым качеством звука.

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