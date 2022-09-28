Ведущий трэвел-шоу нашел в Коми материал для импортозамещения и любовался красивыми нарядами местных девушек

Фото: Нина ЮШКОВА

В России набирает популярность новое тревел-шоу Национальность.ru, в котором известные ведущие рассказывают о народах, населяющих нашу страну. Авторы готовы доказать, что народы нашей страны объединяет очень многое и разные они только народы только на первый взгляд!

Наконец-то очередь дошла до коми! Ведущие хоть и представили лишь малую часть богатейшей культуры нашей республики, однако получилось очень интересно. В Коми приехал Александр Снитковский, он показал и музыкальные традиции, совершил экскурсию в Национальный этнографический музей Коми и даже успел побывать в с. Ыб Сысольского района.

Вначале зрителей познакомили с коми песней про божество «Зарни Ань» и традиционными музыкальными инструментами – зиль-зёль, чипсан и рубель.

Александра научили плести из бересты. Он был в восторге от того, насколько универсален этот природный материал, ведь из него можно делать и предметы быта – туески и солонки, и украшение.

- Вот, идея для импортозамещения! – восхищается путешественник.

Не остались и без внимания национальные костюмы коми! Не удивительно, разнообразие костюмов впечатляет, только женских выделяют 10 видов! Ведущий облачился в мужской наряд и организовал женский показ традиционной одежды. Особое внимание было уделено национальному языку, у известного многим памятника букве О он постарался даже сказать фразу на коми и выделил особенность коми языка, который сливается со звуками природы.

В Сыктывдинском районе побывал в коми керке (в переводе с коми - дом), в неё он зашёл как надо – «поклонившись хозяевам». Почему коми всегда кланялись? На этот вопрос экскурсовод тоже ответила – двери делали низкими и узкими с той целью, чтобы тепло сохранялось в доме как можно дольше, так ещё и вхожий человек всегда кланялся, входил с уважением. Удивило нашего гостя и монетка в потолке, по поверьям её вставляли в дерево, чтобы семья жила в достатке.

И, конечно, затронули и тему спорта, недаром бытует слоган «Сыктывкарец – значит лыжник»! На стадионе Раисы Сметаниной в Выльгорте Александр прокатился на лыжероллерах и поведал историю о том, что первая лыжа была найдена в Коми.

Вот такие впечатления о нашей республике сложились у команды тревел-шоу Национальность.ru!

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